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Общество

Медицинские маски бесплатно будут раздавать в ТРЦ "Небо" 21 февраля

20 февраля 2020 11:42  [52] Общество

Управление Роспотребнадзора 21 февраля проведет акцию для населения по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба управления, акция состоится в ТРЦ "Небо" с 12:00. Сотрудники Роспотребнадзора раздадут бесплатные медицинские маски и памятки.

Напомним, что по данным на 16 февраля в Нижнем Новгороде отмечалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7%. В том числе среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 28% и стала ниже энтомологических порога. Вместе с тем, на территории Нижегородской области отмечалась повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения.

До этого все школы Нижнего Новгорода закрывались на карантин.

Ролик предоставлен управлением Роспотребнадзора.

 

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