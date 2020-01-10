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Общество

Еще десять б/у трамваев из Москвы доставят в Нижний Новгород в феврале

20 января 2020 19:08  [1136] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще десять бывших в употреблении трамваев из Москвы доставят в Нижний Новгород в феврале. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

"На данный момент проводится конкурсная процедура по определению компании, которая будет транспортировать трамваи в Нижний Новгород. Подведение результатов конкурса состоится 24 января", - пояснили на предприятии.

Транспортировка вагонов будет проходить за счет "Нижегородэлектротранса" по графику: два вагона в четыре дня.

В "Нижегородэлектротрансе" отметили, что все вагоны, передаваемые Нижнему Новгороду, находятся в исправном состоянии. Эти трамваи планируется выпустить на маршруты, обслуживаемые трамвайным депо №3.

Ранее сообщалось, что данная партия московских трамваев прибудет в Нижний Новгород в конце января 2020 года.

Напомним, дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев в ноябре прошлого года.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.

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