Мост, соединяющий Губернаторский сад и Вечный огонь, создадут в Нижегородском кремле Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пешеходный мост, соединяющий Губернаторский сад и смотровую площадку у Вечного огня, создадут в Нижегородском кремле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

"В основу концепции развития Нижегородского кремля заложен принцип ансамблевого подхода и развитие туристической функции этого уникального памятника архитектуры. Пешеходный мост поддержит пешеходные связи через Ивановский съезд и соединит смотровую площадку у Вечного огня и Губернаторский сад - малоизвестный участок кремля, расположенный за зданиями городской администрации и художественного музея", - рассказали в управлении.

Строительство пешеходного моста над Ивановским съездом предусмотрено проектом планировки территории Нижегородского кремля, который был разработан в 2011 году НПП "Архитектоника". Заказчиком разработки проекта являлся в 2011 году департамент градостроительного развития территории Нижегородской области в лице Александра Бодриевского.

Согласно техническому заданию, мост будет открытым. Длина перехода составит 110 м, ширина – три метра, запланированные лестничные сходы с двух сторон – 75 метров. Однако все эти характеристики будут еще уточнены проектом, который разработают в 2020 году.

Напомним, что сейчас существует проект реконструкции нижегородского кремля. В рамках реконструкции планируется музеефикация четырех башен кремля, воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников кремля.

Верхнюю и нижнюю часть кремля вновь должен связать фуникулер. Его хотят восстановить к 800-летию празднования Нижнего Новгорода (отмечается в 2021 году).

Также планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.

Реконструкцию территории Кремля предполагается осуществить к 800-летию Нижнего Новгорода, для чего федеральные власти выделят региону 10 млрд рублей.