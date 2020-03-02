Андрей Климентьев обвиняет суд в затягивании рассмотрения дела Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Находящийся под стражей из-за дела о покушении на мошенничество Андрей Климентьев считает, что судья и гособвинитель нарочно затягивают процесс рассмотрения его дела. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседание Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода 3 марта 2020 года.

Так в ходе заседания судья одобрила ходатайство обвинения о присоединении к делу диска с аудиозаписью заседания арбитражного суда от 2016 года.

Сторона защиты в лице адвокатов Игоря Караваева и Марины Ильичевой отметила, что ранее сторона обвинения заявляла о том, что все доказательства с их стороны уже представлены. Суд возразил, что доказательства могут предоставляться на всех этапах.

Несмотря на то, что Андрей Климентьев заявил о наличии в деле печатной стенограммы заседания, три голосовые записи длительностью около двух часов все же были на заседании 3 марта прослушаны полностью. Последняя запись была неразборчива и сопровождалась треском.

"Это ни что иное как волокита", - заявил Андрей Климентьев.

По своим двум ходатайствам сторона защиты получила отказ. Речь идет об исключении из материалов дела диска с копией записи, которую свидетель со стороны обвинения Шарова якобы сделала в коридорах суда на свой айфон в тайне от Климентьева.

Адвокат Караваев сказал, что по аудиозаписи не понятно, чей именно голос там звучит. Также, поскольку это только копия, нет подтверждения, где и когда она сделана.

При этом Андрей Климентьев заявил, что "тайная запись с телефона - вторжение в его личную жизнь", чем, по мнению судьи, подтвердил свое участие в этом разговоре.

Адвокат Ильичева также предоставила ходатайство об исключении из дела документов, с которыми был ознакомлен ее подопечный, когда ее отстранили от дела. Однако, гособвинитель отметил, что они не влияют на исход дела.

Отметим, что рассмотрение дела длится уже 8 месяцев. Сторона защиты надеется приступить к прениям, однако до сих пор не известно будут ли они и на заседании, запланированном на середину марта.

Напомним, что Андрея Климентьева обвиняют в том, что в ходе судебных разбирательств в арбитражном суде между ООО "Компания "Парма" и ОАО "Универсам Нижегородский" (учредитель агрофирмы "Ратово") он предоставил поддельное дополнительное соглашение к договору и договор поручительства. Кто изготовил документы – неизвестно, но экспертиза показала, что подсудимый поставил на нем свою подпись.

По этому документу Нина Макалова должна компании "Парма", выступавшей ее кредитором, 372 млн рублей. Еще 76 млн рублей женщина должна Андрею Климентьеву лично.

В ходе предварительных заседаний Нина Макалова неоднократно заявляла, что Андрей Климентьев угрожал ей и ее семье.