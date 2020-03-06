Нижегородский сквер на пл.Сенной получил имя генерал-майора Ракутина Общество

Фото: КП-НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер на пл. Сенной в Нижнем Новгороде получил имя генерал-майора Константина Ракутина. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на внеочередном заседании Гордумы 10 марта 2020 года.

Депутаты единогласно поддержали инициативу Нижегородской областной общественной организации ветеранов "Нижегородский пограничник".

По словам заместителя председателя Думы Нижнего Новгорода Николая Сатаева, в поддержку инициативы было собрано 728 подписей нижегородцев.

Напомним, в 2019 году в сквере на площади Сенной была установлена стела, посвященная "Пограничникам всех поколений".

СПРАВКА:

Константин Ракутин родился 21 мая 1902 года в деревне Новинки Владимирской губернии – ныне Вачского района Нижегородской области. С июля 1941 года – командующий 24-й армией Резервного фронта. В начале октября 1941 года под Москвой немецкие войска в ходе операции "Тайфун" отрезали пути для отхода четырех советских армий, в том числе и 24-й. В ходе Вяземской оборонительной операции 7 октября 1941 года генерал-майор Константин Ракутин погиб при выводе частей армии из окружения в районе села Семлево Смоленской области.

Судьба генерала долгое время оставалась неизвестной. Место гибели Константина Ракутина удалось найти сотрудникам историко-архивного поискового центра "Судьба" ассоциации "Военные мемориалы". В 1996 году останки генерал-майора Ракутина были торжественно перезахоронены на военно-мемориальном кладбище в поселке Снегири Истринского района Московской области.