Аллею памяти Нестерова хотят оборудовать на Верхневолжской набережной

Презентация концепции - лавки
Аллею памяти Петра Нестерова хотят оборудовать на Верхневолжской набережной. Об этом сообщила руководитель городского Института Урбанистики Зоя Рюрикова в ходе презентации концепции благоустройства набережной 12 марта 2020 года.
Она рассказала, что аллея будет организована рядом с баром по адресу Верхневолжская набережная, 8. Инициативный нижегородец уже разработал проект ряда арт-объектов, отсылающих к жизни летчика.
Концепция благоустройства набережной не предусматривает ее кардинальных изменений. Планируется разделить проезжую, прогулочную и вело-часть набережной. Каждая из них будет иметь свое покрытие: проезжая – комбинированное мощение, чтобы автомобили не могли разгоняться, пешеходная – брусчатка с информацией об истории набережной и элементами навигации, велодорожка.
На фасадах музеев и архитектурных памятников планируется декоративная подсветка.
Под балконами предполагается пространство, где могут быть размещены туалеты, кофейные автоматы и музейные лавки.
Также на набережной будут установлены кабины для курения и диспенсеры для собак.
Обновленная набережная будет "зеленой" – планируется восстановление липовой аллеи, высадка кустарников, организация цветников и контейнерное озеленение.
Ранее сообщалось, что нижегородцы считают необходимым установить на набережной информационные таблички с экскурсами в историю.
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