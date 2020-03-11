Аллею памяти Нестерова хотят оборудовать на Верхневолжской набережной Культура и отдых

Презентация концепции - лавки

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аллею памяти Петра Нестерова хотят оборудовать на Верхневолжской набережной. Об этом сообщила руководитель городского Института Урбанистики Зоя Рюрикова в ходе презентации концепции благоустройства набережной 12 марта 2020 года.

Она рассказала, что аллея будет организована рядом с баром по адресу Верхневолжская набережная, 8. Инициативный нижегородец уже разработал проект ряда арт-объектов, отсылающих к жизни летчика.

Концепция благоустройства набережной не предусматривает ее кардинальных изменений. Планируется разделить проезжую, прогулочную и вело-часть набережной. Каждая из них будет иметь свое покрытие: проезжая – комбинированное мощение, чтобы автомобили не могли разгоняться, пешеходная – брусчатка с информацией об истории набережной и элементами навигации, велодорожка.

(презентация концепции, фото: НИА "Нижний Новгород")

На фасадах музеев и архитектурных памятников планируется декоративная подсветка.

Под балконами предполагается пространство, где могут быть размещены туалеты, кофейные автоматы и музейные лавки.

(презентация концепции - зоны под балконами, фото: НИА "Нижний Новгород")

Также на набережной будут установлены кабины для курения и диспенсеры для собак.

Обновленная набережная будет "зеленой" – планируется восстановление липовой аллеи, высадка кустарников, организация цветников и контейнерное озеленение.

Ранее сообщалось, что нижегородцы считают необходимым установить на набережной информационные таблички с экскурсами в историю.