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Общество

Нижегородский крематорий объявил об услуге пожизненного договора на кремацию

18 марта 2020 14:32  [38] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский крематорий объявил о новой услуге пожизненного договора на кремацию. Об этом сообщается на официальном сайте крематория.

Заказчик заранее должен определить поверенного, который займется организацией его кремации. Поверенный должен не позднее 24 часов с момента смерти заказчика позвонить в крематорий. После этого он должен внести заранее оговоренную доплату.

Поверенный забирает капсулу с прахом в течение 40 дней с момента кремации.

Также условием при заключении договора является обязательство заказчика сообщить о своем решении близким: супругам, родственникам,  либо законным представителям.

Договор можно расторгнуть досрочно в любое время, уведомив об этом крематорий письменно.

Ранее сообщалось о проекте нижегородского крематория по избавлению от страха смерти "Сад имени".

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