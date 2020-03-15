Нижегородский крематорий объявил об услуге пожизненного договора на кремацию Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский крематорий объявил о новой услуге пожизненного договора на кремацию. Об этом сообщается на официальном сайте крематория.

Заказчик заранее должен определить поверенного, который займется организацией его кремации. Поверенный должен не позднее 24 часов с момента смерти заказчика позвонить в крематорий. После этого он должен внести заранее оговоренную доплату.

Поверенный забирает капсулу с прахом в течение 40 дней с момента кремации.

Также условием при заключении договора является обязательство заказчика сообщить о своем решении близким: супругам, родственникам, либо законным представителям.

Договор можно расторгнуть досрочно в любое время, уведомив об этом крематорий письменно.

Ранее сообщалось о проекте нижегородского крематория по избавлению от страха смерти "Сад имени".