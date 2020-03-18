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Общество

Комиссия нижегородской думы одобрила принятие 30 троллейбусов из Москвы

19 марта 2020 14:57  [47] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям одобрила принятие 30 троллейбусов из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания 19 марта 2020 года.

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светланы Помпаевой, департамент транспорта выдал заключение, что троллейбусы находятся в удовлетворительном состоянии.

"Мы принимаем юридическое решение. Думаю, комиссия по транспорту и связи проконтролирует вопрос о состоянии передаваемых троллейбусов. Существует рабочая группа, и эти транспортные средства будут осмотрены для понимания их технического состояния. Только после этого мы будем принимать окончательное решение о передаче их на баланс муниципалитета", - прокомментировал председатель комиссии по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин.

Ранее сообщалось, что администрация Москвы готовит акт приемки-передачи Нижнему Новгороду 30 троллейбусов. Также глава города Владимир Панов выражал надежды, что троллейбусы будут доставлены в Нижний Новгород уже в апреле.

Напомним, 10 б/у трамвайных вагонов из Москвы будут переданы в Нижний Новгород на безвозмездной основе. В настоящее время в город доставлены два вагона. Это вторая партия.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.

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