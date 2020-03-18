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Общество

Аукцион на поставку гранита для Кремля объявлен в Нижнем Новгороде

24 марта 2020 16:15  [399] Общество

Аукцион на поставку гранита для Кремля объявлен в Нижнем Новгороде Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, итоги аукциона будут подведены уже 30 марта 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,9 млн рублей. Как следует из технического задания, поставить гранит необходимо будет в течение 21 дня с даты заключения контракта.

Речь идет о гранитных ступенях, бортовых камнях и плитах различных типов, всего будет приобретено свыше 3,5 тысяч элементов из природного камня.

Источник финансирования - бюджет Нижегородской области.


Напомним, гранитные плиты из Украины были установлены в "Сквере им.1905 года" в 2018 году. Сам монумент в этом сквере должны отреставрировать до конца марта за 14,9 млн рублей.

Памятник Кузьме Минину на гранитном основании отреставрировали в марте этого года за 4 млн рублей.

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