Исторические дома по ул.Короленко-Славянская-Студеная планируется передать из городской в областную собственность Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Исторические дома по ул.Короленко-Славянская-Студеная планируется передать из городской в областную собственность. На заседании профильной комиссии городской Думы 25 марта 2020 года депутаты поддержали предложение передать в областную собственность шесть объектов культурного наследия. Комиссия рекомендовала вынести данный вопрос на голосование городской Думы и принять его. Из-за ситуации с коронавирусом, основное заседание Думы 25 марта проходит заочно. По этому и другим вопросам депутаты окончательно проголосуют в течение трех дней, сообщили в аппарате Думы.

Речь идет о жилых домах второй половины XIX – начала XX века, находящиеся на улице Студеной (дом №45), на улице Славянской (дома №3 и №4А) и на улице Короленко (дома №18, №38 и №40).

Фото: Яндекс.Карты (ул.Студеная, 45)

Фото: Марина Чуфарина (ул.Славянская, 3)

Фото: с сайта www.tsfnn.ru (ул.Короленко, 18)

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, ранее эти исторические здания были жилыми домами, со временем некоторые из них были признаны аварийными. В результате экспертизы они были включены в перечень выявленных объектов культурного значения и подлежат охране.

"На их реконструкцию требуется значительная сумма, не предусмотренная городским бюджетом", – добавила она.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание, что дома раньше были поделены на квартиры, поэтому будет направлено предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области 24 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Заместитель председателя Думы Ольга Балакина добавила, что предстоит большая работа по формированию земельных участков под данными объектами.

"Сейчас нужно будет получать отказ от долевой собственности на эти земельные участки от частных лиц, которые проживали в этих домах. И только после этого, когда будет право лиц прекращено в реестре и будут в целом участки свободны, министерство имущественных и земельных отношений области сможет обратиться за их передачей", - сказала она.

Отметим, что эти дома были расселены несколько лет назад, людям давно предоставлено другое жилье. По неизвестной причине до этого момента не был решен вопрос об отказе жильцов от долевой собственности на земельные участки; если такие участки вообще есть в частной собственности, а не в муниципальной. Дома стоят и постепенно разрушаются, хотя градозащитники еще несколько лет назад призывали власти к активным действиям, консервировали здания, чтобы как-то спасти их. В мае 2018 года нижегородские активисты объединились в движение "Деревянные города". Еще тогда в обращении к властям они просили незамедлительно решить вопрос с обеспечением консервации объектов в районе ул. Короленко-Славянская-Новая и на пересечении ул. М. Ямской и Шевченко.

В августе-сентябре 2018 года в Нижнем Новгороде прошел первый сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Был отремонтирован названный выше дом № 18 по ул.Короленко.

Здание по-прежнему пустует, хотя координаторы делают все для того, чтобы дом не разрушался, пытаются приспособить его под различные проекты, в том числе в октябре прошлого года в доме была организована выставка находок "Встреча историй". Также проводятся просветительские мероприятия, посвященные популяризации историко-культурного наследия, к примеру проектная сессия "Наследие. Новая жизнь".

Кроме того, еще три дома отремонтировали волонтеры "Том Сойер Фест" в 2019 году в том же квартале улиц Короленко-Славянская-Новая.