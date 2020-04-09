Нижегородская прокуратура потребовала от ДУКа очистить фасады домов с мемориальными досками Общество

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Нижегородская прокуратура потребовала от АО "ДК Московского района" привести в порядок фасады жилых домов, на которых размещены мемориальные доски, посвященные Героям Советского Союза. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 апреля 2020 года.

Прокурором было обнаружено, что на фасадах некоторых домов с памятными досками имеются загрязнения, фасады оклеены объявлениями.

Речь идет о жилых домах: №1 по ул. Безрукова, №3 по ул. Героя Кошелева, № 2 по ул. Н. Гастелло, №5 по ул. Панфиловцев, №31 по ул. Рябцева, №6 по ул. Маршала Казакова.

"Фасады имеют неудовлетворительный вид, не отвечающий правилам благоустройства", - пояснили в прокуратуре.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Московского района