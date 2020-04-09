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Общество

Подрядчик укрепляет склон Похвалинского съезда после оползня в круглосуточном режиме

10 апреля 2020 16:44  [3] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик, устраняющий последствия оползня на Похвалинском съезде, перешел на круглосуточный режим работы. Об этом заместителю мэра Нижнего Новгорода Виктору Сдобнякову доложил заместитель директора компании "Нижегородспецгидрострой" Андрей Буйный.

Компания планирует завершить бурение скважин на Похвалинском съезде к утру субботы.

"Были определенные сложности: на глубине попадаются твердые породы, это замедляло работы, но мы справились", – сказал Андрей Буйный.

"Из 50 скважин для буронабивных свай сделано 47, сегодня ночью планируется закончить бурение скважин. На следующей неделе будет готово свайное поле", – заявил Виктор Сдобняков.

Следующий вид работ – изготовление шапочного бруса. Под него уже начали делать подготовку, предстоит сделать опалубку, связать арматуру и залить бетоном. После набора бетоном требуемой прочности получится надежная подпорная стенка, которая будет защищать склон.

"Далее сделаем разгрузочную призму посредством отсыпки щебнем и завозим песок, его понадобится около 500 КАМАЗов, чтобы придать склону первоначальную форму. Затем – георешетка, плодородный слой и посев травы. По плану работы должны быть завершены до конца мая", – сообщил Виктор Сдобняков.

Напомним, первый оползень на съезде сошел вечером 18 марта, потом на съезде были зафиксированы микрооползни.

По словам Владимира Панова, одна из возможных причин оползня – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского.

Похвалинский съезд открыли для легкового и грузового транспорта утром 25 марта. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет подготовил техническое решение для устранения оползня на Похвалинском съезде 31 марта.

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Теги:
Оползень
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