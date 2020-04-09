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Происшествия

Электромонтер нижегородского МП погиб при замене ламп освещения

13 апреля 2020 14:06  [58] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Электромонтер нижегородского МП "Инженерные сети" погиб при аварийно-ремонтных работах. Об этом сообщает региональная Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда.

Напомним, по предварительным данным, 38-летний мужчина сел за руль автомобиля Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в автомобиль ГАЗ, стоявший на проезжей части для производства работ по ремонту уличного освещения, после чего столкнулся с Ладой, движущейся в попутном направлении.

В результате ДТП погиб 59-летний электромонтер, производивший замену ламп освещения.

Смертельное ДТП произошло около 22:25 10 апреля на пр.Гагарина, 37Б/1, в районе завода НИТЕЛ.

Напомним, в марте этого года рабочий погиб на стройке в Новой Кузнечихе. Государственная инспекция труда также расследует этот несчастный случай, произошедший в ООО "СМУ-7" с 38-летним электромонтером.

В июне прошлого года рабочий погиб, упав с высоты на строительной площадке аквапарка на пр.Гагарина. Госинспекция труда в ходе расследования выяснила, что мужчина выпал из технологического проема с шестиметровой высоты. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

В ноябре прошлого года стрела крана упала на рабочего на стройобъекте в Арзамасе. По версии следствия, при производстве разгрузочных работ произошел обрыв троса и падение стрелы крана, в результате чего пострадал 57-летний рабочий, находившийся в кузове грузового автомобиля. Ему оторвало руку.

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