Рабочий погиб на стройке в Новой Кузнечихе Происшествия

Рабочий погиб на стройке в Новой Кузнечихе. Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области, начато расследование несчастного случая, произошедшего в ООО "СМУ-7" с 38-летним электромонтером.

Мужчина выполнял порученную ему работу по обслуживанию электрооборудования на строящемся жилом здании № 17 (по генплану) в Новой Кузнечихе. В процессе работы работник упал с 18-этажа здания и погиб.

По данным работодателя, свидетелей происшествия не было. Обстоятельства несчастного случая уточняются.

Будет проведена внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства. Ожидаются результаты медицинской экспертизы. Устанавливаются причины несчастного случая.

При обследовании места происшествия стало известно, что ограждения на межэтажном перекрытии установлено не было, погибший электромонтер работал без страхового пояса или других средств, предохраняющих от падения с высоты.

Напомним, в июне прошлого года рабочий погиб, упав с высоты на строительной площадке аквапарка на пр.Гагарина. Госинспекция труда в ходе расследования выяснила, что мужчина выпал из технологического проема с шестиметровой высоты. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

В ноябре прошлого года стрела крана упала на рабочего на стройобъекте в Арзамасе. По версии следствия, при производстве разгрузочных работ произошел обрыв троса и падение стрелы крана, в результате чего пострадал 57-летний рабочий, находившийся в кузове грузового автомобиля. Ему оторвало руку.