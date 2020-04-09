Администрация Канавинского района искусственно "дробила закупки" Экономика

администрация Канавинского района

Администрация Канавинского района искусственно "дробила закупки". Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 апреля 2020 года по итогам проверки.

В частности установлено, что при осуществлении некоторых закупок администрацией искусственно, без какого-либо хозяйственно-экономического обоснования включено выполнение однородных работ в предмет нескольких договоров, заключенных с одним и тем же подрядчиком ("дробление закупок").

Так, в августе 2019 года администрацией заключено 2 договора с единственным подрядчиком на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений покрытий проезжей части на смежных участках (у домов 4, 12 по ул. Тихорецкой и проезд от ул. Авангардной до дома 3 по ул. Тихорецкой). При этом цена двух контрактов превышает 300 тысяч рублей. Таким образом, иные хозяйствующие субъекты не смогли реализовать свой интерес в заключении договоров.

Кроме того, в Единой информационной системе в сфере закупок размещены 2 извещения о проведении запросов котировок в электронной форме на выполнение работ по сносу аварийных домов на ул. Вязниковская, д. 27 "литер А" и ул. Чкалова, д. 21 литер "А". При этом в составе размещенной документации отсутствует проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.

В связи с этим прокуратурой в администрацию района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудников администрации Канавинского района обвиняли в вымогательстве.