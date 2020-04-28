Подвесные потолки для медицинских учреждений

К потолкам для медицинских учреждений предъявляются жесткие требования. Они должны быть функциональными, безопасными и удобными в уходе. При обустройстве потолков могут быть использованы материалы, которые обладают следующими свойствами:
Существует несколько производителей, продукция которых максимально отвечает этим запросам.
В помещениях, к обустройству которых предъявляются высокие требования, рекомендуется использовать специальные гигиенические потолки фирмы Армстронг. Выглядят они точно так же, как обычные подвесные потолки. Они просты в монтаже, легки в ремонте и привлекательны внешне. Главное отличие кроется в специальном составе, которым обрабатываются плиты. Он препятствует росту и размножению грибков, плесени, бактерий. Еще один плюс – потолки для больниц можно мыть агрессивными моющими веществами, содержащими хлор.
На высоте и звукопоглощающие свойства – в помещении создается комфортная для слуха атмосфера. Громкий звук не раздается эхом по помещению, что позволяет создать для пациента спокойную обстановку.
Cesal Bio Line – этот кассетный подвесной потолок был разработан специально для медицинских учреждений. Приставка Bio Line значит, что на его поверхность нанесено антибактериальное покрытие, предотвращающее размножение микроорганизмов на поверхности.
Алюминиевые кассетные потолки для медцентров, больниц, ЛПУ стоматологий и фармацевтической промышленности огнестойки, невосприимчивы к воздействию влаги и моющих средств. Цвет – белый матовый. Потолки обладают высоким уровнем светоотражения, что помогает снизить расходы на электроэнергию.
Компания Cesal гарантирует соответствие своей продукции всем требованиям.
Продукция этой компании также соответствует стандартным гигиеническим условиям. Rockfon Medicare – панели этого подвесного потолка не боятся воздействия метициллин-резистентного золотистого стафилококка и других распространенных микроорганизмов, бактерий и плесени.
Обладает эстетически привлекательным внешним видом и поможет подчеркнуть современный дизайн медицинского центра. Лицевая поверхность плит покрыта окрашенным в белый цвет стеклохолстом. Рекомендуется сухая чистка пылесосом с мягкой щеткой. При влажной уборке поверхность может приобрести легкий блеск – необходимо равномерную чистку, чтобы достичь наилучшего результата.
Все вышеперечисленные варианты широко распространены в различных медицинских учреждениях. Их просто монтировать, они удобны, прочны, устойчивы к воздействию влаги и образованию вредных микроорганизмов. Посмотреть ассортимент потолков для мед. учреждений можно на сайте km-opt.ru. Доставка осуществляется по Нижнему Новгороду, а также транспортными компаниями по России.
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