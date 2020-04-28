Подвесные потолки для медицинских учреждений

К потолкам для медицинских учреждений предъявляются жесткие требования. Они должны быть функциональными, безопасными и удобными в уходе. При обустройстве потолков могут быть использованы материалы, которые обладают следующими свойствами:

ровной гладкой поверхностью – для простоты очистки. Панели можно протирать влажной губкой с использованием моющих средств и чистить пылесосом. Некоторые допустимо мыть струями холодной или теплой воды;

влагостойкостью – чтобы не завелся грибок;

стойкостью к моющим средствам – в составе которых заявлены агрессивные вещества;

бактерицидностью – панели, изготовленные из твердого минерального или стекловолокна, каменной ваты или металла дополнительно покрываются специальным покрытием, которое не позволит микробам пойти в рост;

пожаробезопасностью – гигиенические потолки для медучреждений относятся к классу слабогорючих;

звукоизоляцией – она поможет соблюсти конфиденциальность беседы между доктором и пациентом, избавить от посторонних шумов и обеспечить достаточный комфорт для персонала;

светоотражением – поддержит хороший уровень естественного освещения.

Существует несколько производителей, продукция которых максимально отвечает этим запросам.

Производители подвесных потолков для медицинских учреждений

В помещениях, к обустройству которых предъявляются высокие требования, рекомендуется использовать специальные гигиенические потолки фирмы Армстронг. Выглядят они точно так же, как обычные подвесные потолки. Они просты в монтаже, легки в ремонте и привлекательны внешне. Главное отличие кроется в специальном составе, которым обрабатываются плиты. Он препятствует росту и размножению грибков, плесени, бактерий. Еще один плюс – потолки для больниц можно мыть агрессивными моющими веществами, содержащими хлор.

На высоте и звукопоглощающие свойства – в помещении создается комфортная для слуха атмосфера. Громкий звук не раздается эхом по помещению, что позволяет создать для пациента спокойную обстановку.

Armstrong Bioguard – подвесной потолок, предназначенный для медцентров, лабораторий, пищевых производств. Специальная обработка плит препятствует размножению бактерий.

Армстронг Bioguard Acoustic – потолочная плита из минволокна имеет лучшие акустические показатели по звукопоглощению. Усилена с помощью ламинирования и имеет полностью прокрашенные кромки. Область применения: поликлиники, больницы, лаборатории, рентгенкабинеты, стоматология.

Armstrong Newton – такой потолок может быть оборудован в помещениях с резкими перепадами температур. Изготовлен из твердого минерального волокна с применением кальцидной крошки. За счет этого плита становится прочной, долговечной, устойчивой на изгиб. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Armstrong Clip in – металлический подвесной потолок имеет гладкую монолитную поверхность, которую легко чистить. Плиты легко монтируются в подвесную систему.

Армстронг Clean Room FL – полиэфирная пленка, которой покрыты плиты, герметизирует лицевую поверхность и кромки. Она обладает способностью отталкивать пыль и позволяет производить регулярную чистку.

Cesal

Cesal Bio Line – этот кассетный подвесной потолок был разработан специально для медицинских учреждений. Приставка Bio Line значит, что на его поверхность нанесено антибактериальное покрытие, предотвращающее размножение микроорганизмов на поверхности.

Алюминиевые кассетные потолки для медцентров, больниц, ЛПУ стоматологий и фармацевтической промышленности огнестойки, невосприимчивы к воздействию влаги и моющих средств. Цвет – белый матовый. Потолки обладают высоким уровнем светоотражения, что помогает снизить расходы на электроэнергию.

Компания Cesal гарантирует соответствие своей продукции всем требованиям.

Rockfon

Продукция этой компании также соответствует стандартным гигиеническим условиям. Rockfon Medicare – панели этого подвесного потолка не боятся воздействия метициллин-резистентного золотистого стафилококка и других распространенных микроорганизмов, бактерий и плесени.

Обладает эстетически привлекательным внешним видом и поможет подчеркнуть современный дизайн медицинского центра. Лицевая поверхность плит покрыта окрашенным в белый цвет стеклохолстом. Рекомендуется сухая чистка пылесосом с мягкой щеткой. При влажной уборке поверхность может приобрести легкий блеск – необходимо равномерную чистку, чтобы достичь наилучшего результата.

Все вышеперечисленные варианты широко распространены в различных медицинских учреждениях. Их просто монтировать, они удобны, прочны, устойчивы к воздействию влаги и образованию вредных микроорганизмов. Посмотреть ассортимент потолков для мед. учреждений можно на сайте km-opt.ru. Доставка осуществляется по Нижнему Новгороду, а также транспортными компаниями по России.

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