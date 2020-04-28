Всего 2443 человека: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области Общество

Всего 2443 человека: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области

Еще 320 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по состоянию на 2 мая 2020 года заболели 2 443 человека, выздоровели и выписаны - 326 человек, умерли – 14 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с уровнем самоизоляции.

"Чем хуже был уровень самоизоляции в прошлом, тем больший рост мы видим сегодня. Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус - смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", - подчеркнул глава региона.

На данный момент, почти 85 тысяч человек сдали тесты на коронавирус.

"К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина опять одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжало в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим и связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область. Это не ограничения ради ограничений, а забота о здоровье людей", - добавил Глеб Никитин.

Антилидерами по коронавирусу по-прежнему остаются Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы.