Всего 3298: еще 272 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области Общество

Еще 272 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По состоянию на 6 мая 2020 года, всего выявлено 3 298 случаев заражения, из них 408 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.

"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что развитие ситуации напрямую зависит от уровня самоизоляции и самодисциплины на майских праздниках.

"На первый взгляд может казаться, что на улицах нет какой-то угрозы, но это очень опасное заблуждение. Зараженный коронавирусом человек способен передавать заболевание другим людям, не чувствуя при этом серьезных ухудшений самочувствия. Чтобы избежать этого, и были введены дополнительные ограничения. Медики сейчас предпринимают все возможное, чтобы справиться с новым вызовом. Каждый человек может помочь им, оставаясь дома", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах по итогам переговоров с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном".

Напомним, со 2 мая на карантин закрыты: Починки (Починковский район), Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино (Павловский район), Кулебаки и рабочий поселок Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочий поселок Мухтолово (Ардатовский район). В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.

В целом по России на утро 6 мая выявлено 165 929 случаев заражения, из них 21 327 человек выздоровели, 1 537 человек умерли.