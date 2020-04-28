Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает отопительный сезон Общество

Станции и тепловые Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" успешно прошли осенне-зимний период 2019/20 годов и в соответствии с распоряжениями глав местного самоуправления завершают отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подача отопления в жилые дома и объекты Кстова и Кстовского района завершается 6 мая, в Дзержинске и Нижнем Новгороде – 7 мая.

В течение осенне-зимнего периода все станции филиала - Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ – отработали в штатном режиме. Количество повреждений на тепловых сетях Дзержинска, Кстова и Кстовского района по сравнению с прошлым перидом сократилось на 19%.

Так, в Дзержинских тепловых сетях количество повреждений на тепловых магистралях сократилось по сравнению с предыдущим отопительным сезоном почти в 3 раза, на распределительных сетях – более чем на половину. В Кстовских тепловых сетях число повреждений на магистральных и распределительных сетях снизилось почти в 4 раза.

"Стабильное прохождение отопительного сезона, повышение качества теплоснабжения потребителей – это результат полномасштабной подготовки энергообъектов в ходе ремонтной кампании и реализации компанией "Т Плюс" целевых программ по повышению уровня технического состояния оборудования. Завершение ОЗП означает для энергетиков начало активной подготовки к следующей зиме. Межотопительный период с мая по сентябрь – это время, когда реализуется основной объем запланированных работ по ремонту и модернизации оборудования станций и тепловых сетей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Общий объем ремонтной и инвестиционной программы Нижегородского филиала в 2020 году составляет 1,8 млрд рублей.

Напомним, отопительный сезон в Нижегородской области планируется завершить 7 мая.