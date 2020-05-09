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Общество

Свыше 650 нижегородцев вылечились от коронавируса

09 мая 2020 12:10  [114] Общество
Свыше 650 нижегородцев вылечились от коронавируса

Свыше 650 нижегородцев вылечились от коронавируса

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, по состоянию на 9 мая 2020 года, в регионе уже выздоровели и выписаны 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19.

Ранее сообщалось, что подтверждено ещё 294 случая заражения, таким образом, в целом верифицированы пробы у 4,18 тыс. человек.

Кроме того, сообщалось, что число летальных исходов возросло до 26. По данным заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, у всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, к настоящему времени тестирования на коронавирус прошли уже 108,738 тыс. жителей Нижегородской области.

СПРАВКА
По состоянию на 9 мая 2020 года в мире зарегистрировано свыше 4,032 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, в России — 198,676 тыс. При этом зафиксировано 276,407 тыс. летальных исходов, в России — 1,827 тыс. Кроме того, более 1,396 млн человек выздоровели, среди них 31,916 тыс. россиян. За последние сутки прирост заболевших по стране составил 10,817 тыс. случаев.

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