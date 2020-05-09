Постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно с 10 по 20 мая Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал изменения режима нерабочих дней для жителей региона в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о завершении нерабочего периода в стране.

"Указ президента о нерабочих днях был ограничен определённой датой и вводил одинаковые правила для всех регионов страны. Новый указ президента устанавливает дифференцированный подход для каждой территории. Ограничения в каждом регионе будут сниматься в три этапа. Они описаны в решении Роспотребнадзора. Критерии перехода были озвучены сегодня вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста заражённых, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов. Мы к их числу пока не относимся. Прежде всего, по первому показателю. Поэтому с завтрашнего дня сохраняются ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что режим объявлен не до определенной даты, а до отмены. Чем выше будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее Нижегородская область сможет перейти к первому этапу и начать снимать ограничения.

"Все мы ждем момента, когда откроются парикмахерские, кафе, магазины одежды. И в наших силах ускорить приближение этого момента. Прежде всего, соблюдать режим самоизоляции", - добавил он.

Поэтапный выход из режима

Как отметил глава региона, послабления на первом этапе будут касаться сектора предоставления услуг. Предприятия базовых секторов экономики не приостанавливались и продолжат работать при условии соблюдения требований.

Те организации, чья деятельность приостановлена, например, рестораны или салоны красоты, смогут по-прежнему пользоваться всеми мерами поддержки.

Если руководитель организации решит, что не может выполнить требования первого этапа, то может дождаться дальнейших послаблений, получая необходимые субсидии. Режим "нерабочих дней" по сути продолжает действовать для их сотрудников. Решения по работе каждого конкретного предприятия или групп предприятий будут приниматься, в зависимости от готовности организации выполнить необходимые требования. Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщало о том, когда и какие магазины одежды и салоны красоты откроются в России первыми.

Рекомендации Роспотребнадзора для выхода организаций из режима - доступны по ссылке.

При этом, действуют ранее выданные рабочие подтверждения на работу (которые использовались до праздничных дней). На выходные будут действовать подтверждения выходного дня. Организации и работники, не имеющие подтверждений, могут оформить их в прежнем порядке в соответствии с Указом о введении режима повышенной готовности на сайте "Карта жителя Нижегородской области".

"При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Для контроля требований мы предложим подключиться к системе видеоаналитики. Дату перехода назвать невозможно, но если наши расчёты и прогнозы, которые мы делали ранее, оправдаются, количество вновь выявленных случаев заражения должно стабилизироваться как раз в течение второй декады мая (с 10 по 20 мая). Пробежки и прогулки, в соответствии с решением Роспотребнадзора, возможны только после перехода к первому этапу. Но у нас они уже разрешены с конца апреля, вблизи от дома и с ограничением по времени. При переходе будем ослаблять требования. От дисциплины людей во всех аспектах, касаемо соблюдения ограничений, зависит обстановка с распространением вируса и момент возможного перехода к этапам снятия ограничений. Главный критерий – забота о здоровье людей", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая.

Он добавил, что "выход будет постепенным с сохранением всех санитарных норм". В частности, запрет на массовые мероприятия сохранится. Также будут действовать ограничения для людей старше 65 лет.

Президент также озвучил основные меры поддержки россиян.