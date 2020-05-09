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Общество

"В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин

12 мая 2020 10:31  [150] Общество

В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Отметим, что постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть, въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Новый указ президента Владимира Путина устанавливает дифференцированный подход к снятию ограничений на каждой территории. Они описаны в решении Роспотребнадзора. Критерии перехода были озвучены накануне вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста заражённых, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов страны, Нижегородская область не входит в их число, поскольку число зараженных у нас довольно серьезное. Поэтому мы приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая", - сказал Глеб Никитин.

"Чем выше сейчас будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем начать снимать ограничения. Все мы ждем момента, когда откроются парикмахерские, кафе, магазины одежды. И в наших силах ускорить приближение этого момента. Прежде всего необходимо жестко соблюдать режим самоизоляции", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, предприятия базовых секторов экономики не приостанавливались и продолжают работать при условии соблюдения требований. Те организации, чья деятельность приостановлена, например, рестораны или салоны красоты, смогут по-прежнему пользоваться всеми мерами поддержки. Режим "нерабочих дней" по сути продолжает действовать для их сотрудников. Решения о работе каждого конкретного предприятия или групп предприятий будут приниматься в зависимости от готовности организации выполнить необходимые требования.

"Дату ослабления ограничений назвать пока невозможно, но если наши расчёты и прогнозы, которые мы делали ранее, оправдаются, количество вновь выявленных случаев заражения должно стабилизироваться как раз в течение второй декады мая", - добавил Глеб Никитин.

Рекомендации Роспотребнадзора для выхода организаций из режима доступны по ссылке.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая. Он добавил, что "выход будет постепенным с сохранением всех санитарных норм". В частности, запрет на массовые мероприятия сохранится. Также будут действовать ограничения для людей старше 65 лет.

Президент также озвучил основные меры поддержки россиян.

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