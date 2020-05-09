Переезд в Володарске будет закрыт 14-15 мая Общество

Железнодорожный переезд в Володарске будет закрыт с 14 по 15 мая. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", движение автотранспорта через железнодорожный переезд 388 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Вокзальная) будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ с 8:00 14 мая по 17:00 15 мая 2020 года.



В этот период будут производиться работы по выправке пути. Объезд можно совершить по переезду 390 км, который расположен на расстоянии 2 км от переезда 388 км.



Горьковская железная дорога просит жителей Володарска учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.