"В случае сохранения положительной динамики карантин в Дивееве может быть снят", - Глеб Никитин Общество

В случае сохранения положительной динамики уровня заболеваемости карантин в Дивееве может быть снят через 1,5-2 недели. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Решение о введении карантина было принято исходя из соотношения количества зараженных к общей численности населения. Например, в Дивееве этот показатель был даже выше, чем в Москве. Мы серьезно занимались выявлением контактных лиц. Было проведено эпидемиологическое расследование на уровне всего Дивеевского района. Очаг удалось купировать, а заболевших изолировали или госпитализировали. В последние дни количество новых зараженных значительно упало – примерно до 10 человек в сутки. Очевидна тенденция снижения заболеваемости", - отметил глава региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, говорить о нормализации ситуации можно будет, когда пройдет инкубационный период: он отсчитывается с момента фиксации снижения числа зараженных. Такая же ситуация будет в других населенных пунктах, где введен карантин.

В населенных пунктах и муниципальных образованиях, где введен карантин, продолжают действовать предприятия и организации, имеющие подтверждение на право работы, полученное на портале "Карта жителя Нижегородской области".

Карантин действует в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район) со 2 мая. В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.

На данный момент Княгининский район стал единственным в Нижегородской области, где нет коронавируса. По состоянию на 12 мая, коронавирус подтвержден у 484 жителей Павловского района, 374 жителей Дивеевского района, у 193 человек в Кулебакском, у 147 - в Починковском и 141 - в Богородском районе, у 127 человек в Дзержинске, у 124 – в Кстовском и у 106 – в Ардатовском районах.