Более 124 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин Общество

По данным на 13 мая, 124 094 жителя Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 3,1% - до 3 874 человек на 100 тысяч населения. По абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 регионов страны.

"Только за последние сутки тестирование прошли 3 747 человек. По количеству тестирований регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию долгосрочных условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове