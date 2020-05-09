Последние новости рубрики Общество
13 мая 2020 10:12  [24] Свыше 8,3 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
13 мая 2020 09:59  [66] "Транснефть-Верхняя Волга" оказала помощь в открытии мемориальной доски им. Героя Советского Союза Ступишина
13 мая 2020 09:50  [62] Более 124 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин
13 мая 2020 09:40  [83] Оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля
13 мая 2020 09:21  [102] Ветер до 18 м/с ожидается в Нижегородской области днем
13 мая 2020 09:15  [118] "Предложение президента РФ выплатить семьям с детьми с 3 до 15 лет по 10 тыс. рублей – беспрецедентная мера", - Владимир Тарасов
13 мая 2020 09:05  [96] Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Воскресенском районе
12 мая 2020 23:29  [279] Нижний сегодня: главные события дня
12 мая 2020 19:10  [180] Приморские киберволонтеры поддержали инициативу нижегородских общественников
12 мая 2020 18:57  [627] Фотоловушки фиксируют нарушителей карантина в Выксе
Общество

Более 124 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин

13 мая 2020 09:50  [62] Общество

По данным на 13 мая, 124 094 жителя Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 3,1% - до 3 874 человек на 100 тысяч населения. По абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 регионов страны.

"Только за последние сутки тестирование прошли 3 747 человек. По количеству тестирований регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию долгосрочных условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского  исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph