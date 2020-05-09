Нижегородским предпринимателям одобрено более 600 кредитов на зарплату под 0% Бизнес

Нижегородским предпринимателям одобрен 631 кредит на зарплату под 0% годовых на общую сумму 1,5 млрд рублей. Прием заявок от представителей бизнес-сообщества продолжается. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Из 1,5 млрд рублей одобренных кредитов почти 660 млн рублей уже перечислено предпринимателям, остальные средства банки переведут в ближайшие дни", - добавил Андрей Саносян.

На сегодня в Нижегородской области в программе кредитования под 0% годовых участвуют ПАО "Сбербанк России", ВТБ, ПАО "Банк "ФК Открытие", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "МСП Банк". Последний, в частности, предоставляет данную услугу вне зависимости от наличия в банке зарплатного проекта, остальные кредитные организации – только тем, кто имеет в банке зарплатный проект.

Решение о предоставлении кредита принимает банк. Основные условия: предприятие должно работать не менее 1 года, срок кредитования – не более 12 месяцев, сумма займа определяется исходя из числа сотрудников, умноженного на МРОТ и на шесть.

"Сегодня многие предприятия переживают дефицит оборотных средств, поэтому господдержка на выплату зарплат крайне важна. Она позволит сотням нижегородских предприятий сохранить рабочие места, а это одна из главных наших задач", - подчеркнул Андрей Саносян.

Заместитель губернатора напомнил, что нижегородские предприниматели также могут получить субсидии из федерального и регионального бюджетов на выплату зарплат своим сотрудникам.

"Заявки на безвозмездную финансовую помощь из федерального бюджета принимает налоговая служба. В частности, заявки на выплаты за май можно подавать с 1 июня по 1 июля. Чтобы получить субсидии на выплаты зарплат и оплату услуг ЖКХ из регионального бюджета, надо обращаться в администрации муниципалитетов", - добавил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора напомнил, что президент РФ Владимир Путин 11 мая 2020 года объявил о новой программе зарплатных кредитов для компаний пострадавших от пандемии отраслей, которая заработает с июня.

"Это льготный кредит под 2% на зарплаты со сроком выплаты до апреля 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и процентной ставки будет погашена государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, – половина суммы", - сообщил Андрей Саносян.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей – получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.