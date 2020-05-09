Последние новости рубрики Общество
18 мая 2020 11:52  [23] Всего 579 человек: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Павлове
18 мая 2020 11:38  [46] Виктор Растеряев: "Мы вдохновлялись традициями, которые сложились в советские годы"
18 мая 2020 11:28  [60] "Горячая линия" по летнему трудоустройству подростков организована в Нижнем Новгороде
18 мая 2020 11:25  [102] Всего 6692 человека: новые случаи заражения выявлены в Нижегородской области
18 мая 2020 11:14  [74] Нижегородские ИФНС продлили режим неприемных дней
18 мая 2020 11:12  [72] Более 87 тысяч бесед провели с нижегородцами во время режима самоизоляции
18 мая 2020 10:57  [88] НПАТ будет обслуживать маршрут Т-92
18 мая 2020 10:03  [186] Тридцать электричек возвращаются на маршруты по Нижегородской области
18 мая 2020 09:52  [428] "Музеи Нижнего Новгорода считаются всероссийскими культурными сокровищницами", - Юрий Шалабаев
18 мая 2020 09:38  [133] Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин
Общество

Всего 6692 человека: новые случаи заражения выявлены в Нижегородской области

18 мая 2020 11:25  [102] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

По состоянию на 18 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Таким образом, всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 37 человек.

Из общего числа заболевших 3 910 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Нам удалось купировать очаги заболеваемости, параллельно нарастив объемы тестирования. В результате удается выявлять людей, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Находясь на изоляции, они не передают вирус другим, и это снижает нагрузку на систему здравоохранения. Так, в Нижегородской области более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

По данным на 18 мая, почти 148 тысяч человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. Коронавирус зарегистрирован во всех 52 районах региона.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph