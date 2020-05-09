Всего 6692 человека: новые случаи заражения выявлены в Нижегородской области

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По состоянию на 18 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Таким образом, всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 37 человек.
Из общего числа заболевших 3 910 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"Нам удалось купировать очаги заболеваемости, параллельно нарастив объемы тестирования. В результате удается выявлять людей, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Находясь на изоляции, они не передают вирус другим, и это снижает нагрузку на систему здравоохранения. Так, в Нижегородской области более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как сообщал ранее Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.
По данным на 18 мая, почти 148 тысяч человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. Коронавирус зарегистрирован во всех 52 районах региона.
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