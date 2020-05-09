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Общество

Почти 4 тысячи больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении в Нижегородской области

17 мая 2020 11:00  [93] Общество

Почти 4 тысячи больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Стоит отметить, что еще 281 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по состоянию на 17 мая 2020 года, в Нижегородской области 1 388 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.

В целом верифицированы пробы у 6 413 человек. Из общего числа заболевших 3 817 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"В Нижегородской области более 1,1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах", - сообщил Глеб Никитин.

"Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ключевым критерием для снятия ограничения является коэффициент распространения вируса", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, от коронавируса скончался еще 1 житель области, число летальных случаев в регионе возросло до 43. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

"Новый Указ Президента Владимира Путина устанавливает дифференцированный подход к снятию ограничений на каждой территории. Они описаны в решении Роспотребнадзора. Критерии перехода были озвучены накануне вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов страны. Нижегородская область не входит в их число, поскольку число зараженных у нас довольно серьезное. Поэтому мы приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая", - сказал Глеб Никитин.

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