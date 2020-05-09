Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин Общество

По данным на 18 мая, 147 940 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию В Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования за сутки составил 4 476,8 человека на 100 тысяч населения.

"За последние сутки тестирование прошли 4 549 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 156 тестов на 100 тысяч человек", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.