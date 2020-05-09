Всего 579 человек: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Павлове Общество

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в городах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чуть более половины всех зараженных коронавирусом живут в районах области - 51,1% случаев, почти половина в Нижнем Новгороде - 48,9%.

Всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 37 человек. Коронавирус зарегистрирован во всех 52 районах региона.

В частности, коронавирус выявлен у 579 жителей Павловского района (ранее было 567 жителей), 400 жителей Дивеевского района, у 288 человек в Кулебакском, у 215 - в Богородском, у 166 - в Починковском районах, у 163 человек - в Дзержинске, у 157 – в Борском и у 149 – в Кстовском районах.



"Сейчас мы видим, что дополнительные ограничения, введенные перед майскими праздниками, дают свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 18 мая):



Ардатовский – 113 подтвержденных случаев

г.о.г Арзамас – 85 подтвержденных случаев

Арзамасский – 16 подтвержденных случаев

Балахнинский – 40 подтвержденных случаев

Богородский – 215 подтвержденных случаев

Большеболдинский район – 17 подтвержденных случаев

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 157 подтвержденных случаев

Бутурлинский – 15 подтвержденных случаев

Вадский – 2 подтвержденных случая

Варнавинский район – 6 подтвержденных случаев

Вачский – 44 подтвержденных случая

Ветлужский – 2 подтвержденных случая

Вознесенский – 5 подтвержденных случаев

Володарский – 39 подтвержденных случаев

Воротынский – 5 подтвержденных случаев

Воскресенский – 7 подтвержденных случаев

Выксунский – 74 подтвержденных случая

Гагинский – 10 подтвержденных случаев

Городецкий – 69 подтвержденных случаев

Дальнеконстантиновский – 32 подтвержденных случая

Дзержинск – 163 подтвержденных случая

Дивеевский – 400 подтвержденных случаев

Княгининский – 1 подтвержденный случай

Ковернинский – 2 подтвержденных случая

Краснобаковский – 7 подтвержденных случаев

Краснооктябрьский – 94 подтвержденных случая

Кстовский – 149 подтвержденных случаев

Кулебакский – 288 подтвержденных случаев

Лукояновский – 37 подтвержденных случаев

Лысковский – 19 подтвержденных случаев

Навашинский – 78 подтвержденных случаев

Павловский – 579 подтвержденных случаев

Первомайский – 8 подтвержденных случаев

Перевозский – 9 подтвержденных случаев

Пильнинский – 25 подтвержденных случаев

Починковский – 166 подтвержденных случаев

Семеновский – 89 подтвержденных случаев

Сергачский – 79 подтвержденных случаев

Сеченовский – 25 подтвержденных случаев

Сокольский – 6 подтвержденных случаев

Сосновский – 46 подтвержденных случаев

Спасский – 21 подтвержденный случай

Тонкинский – 5 подтвержденных случаев

Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев

Уренский – 17 подтвержденных случаев

Чкаловский – 16 подтвержденных случаев

Шарангский – 10 подтвержденных случаев

Шатковский – 33 подтвержденных случая

Шахунский – 47 подтвержденных случаев

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Нижний Новгород – 3 270 подтвержденных случаев



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 576 подтвержденных случаев

Канавинский – 565 подтвержденных случаев

Ленинский – 568 подтвержденных случаев

Московский – 274 подтвержденных случая

Нижегородский – 414 подтвержденных случаев

Приокский – 242 подтвержденных случая

Советский – 292 подтвержденных случая

Сормовский – 339 подтвержденных случаев.