Всего 579 человек: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Павлове

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в городах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Чуть более половины всех зараженных коронавирусом живут в районах области - 51,1% случаев, почти половина в Нижнем Новгороде - 48,9%.
Всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 37 человек. Коронавирус зарегистрирован во всех 52 районах региона.
В частности, коронавирус выявлен у 579 жителей Павловского района (ранее было 567 жителей), 400 жителей Дивеевского района, у 288 человек в Кулебакском, у 215 - в Богородском, у 166 - в Починковском районах, у 163 человек - в Дзержинске, у 157 – в Борском и у 149 – в Кстовском районах.
"Сейчас мы видим, что дополнительные ограничения, введенные перед майскими праздниками, дают свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 18 мая):
Ардатовский – 113 подтвержденных случаев
г.о.г Арзамас – 85 подтвержденных случаев
Арзамасский – 16 подтвержденных случаев
Балахнинский – 40 подтвержденных случаев
Богородский – 215 подтвержденных случаев
Большеболдинский район – 17 подтвержденных случаев
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 157 подтвержденных случаев
Бутурлинский – 15 подтвержденных случаев
Вадский – 2 подтвержденных случая
Варнавинский район – 6 подтвержденных случаев
Вачский – 44 подтвержденных случая
Ветлужский – 2 подтвержденных случая
Вознесенский – 5 подтвержденных случаев
Володарский – 39 подтвержденных случаев
Воротынский – 5 подтвержденных случаев
Воскресенский – 7 подтвержденных случаев
Выксунский – 74 подтвержденных случая
Гагинский – 10 подтвержденных случаев
Городецкий – 69 подтвержденных случаев
Дальнеконстантиновский – 32 подтвержденных случая
Дзержинск – 163 подтвержденных случая
Дивеевский – 400 подтвержденных случаев
Княгининский – 1 подтвержденный случай
Ковернинский – 2 подтвержденных случая
Краснобаковский – 7 подтвержденных случаев
Краснооктябрьский – 94 подтвержденных случая
Кстовский – 149 подтвержденных случаев
Кулебакский – 288 подтвержденных случаев
Лукояновский – 37 подтвержденных случаев
Лысковский – 19 подтвержденных случаев
Навашинский – 78 подтвержденных случаев
Павловский – 579 подтвержденных случаев
Первомайский – 8 подтвержденных случаев
Перевозский – 9 подтвержденных случаев
Пильнинский – 25 подтвержденных случаев
Починковский – 166 подтвержденных случаев
Семеновский – 89 подтвержденных случаев
Сергачский – 79 подтвержденных случаев
Сеченовский – 25 подтвержденных случаев
Сокольский – 6 подтвержденных случаев
Сосновский – 46 подтвержденных случаев
Спасский – 21 подтвержденный случай
Тонкинский – 5 подтвержденных случаев
Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев
Уренский – 17 подтвержденных случаев
Чкаловский – 16 подтвержденных случаев
Шарангский – 10 подтвержденных случаев
Шатковский – 33 подтвержденных случая
Шахунский – 47 подтвержденных случаев
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 3 270 подтвержденных случаев
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 576 подтвержденных случаев
Канавинский – 565 подтвержденных случаев
Ленинский – 568 подтвержденных случаев
Московский – 274 подтвержденных случая
Нижегородский – 414 подтвержденных случаев
Приокский – 242 подтвержденных случая
Советский – 292 подтвержденных случая
Сормовский – 339 подтвержденных случаев.
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