Всего 6413 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении отмечается, что по данным на 17 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.
Наибольшее число заболевших – 3 128 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 567 жителей Павловского района, 399 жителей Дивеевского района, у 288 человек в Кулебакском, у 201 - в Богородском, у 163 - в Починковском, у 160 человек - в Дзержинске, у 148 – в Кстовском и у 145 – в Борском районах.
Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 17 мая составляет 6 413 человек. 1388 человек в регионе уже выздоровели.
"Особое значение приобрело купирование очагов заболеваемости. В некоторых случаях в соответствии с рекомендациями санитарных врачей был введен карантин. Есть примеры, когда безответственное поведение людей привело к возникновению очагов и заражению десятков людей. Благодаря введению дополнительных ограничений удается менять ситуацию к лучшему, снижается количество новых случаев. Если динамика и дальше будет положительной, то к концу второй декады мая можно будет снимать некоторые ограничения", - отметил Глеб Никитин.
Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 17.05.2020):
1. Ардатовский – 113 подтвержденных случаев
2. г.о.г Арзамас – 77 подтвержденных случаев
3. Арзамасский – 15 подтвержденных случаев
4. Балахнинский – 37 подтвержденных случаев
5. Богородский – 201 подтвержденный случай
6. Большеболдинский район – 16 подтвержденных случаев
7. Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
8. Борский – 145 подтвержденных случаев
9. Бутурлинский – 15 подтвержденных случаев
10. Вадский – 2 подтвержденных случая
11. Варнавинский район – 6 подтвержденных случаев
12. Вачский – 38 подтвержденных случаев
13. Ветлужский – 2 подтвержденных случая
14. Вознесенский – 5 подтвержденных случаев
15. Володарский – 36 подтвержденных случаев
16. Воротынский – 4 подтвержденных случая
17. Воскресенский – 7 подтвержденных случаев
18. Выксунский – 72 подтвержденных случая
19. Гагинский – 10 подтвержденных случаев
20. Городецкий – 67 подтвержденных случаев
21. Д.Константиновский – 32 подтвержденных случая
22. Дзержинск – 160 подтвержденных случаев
23. Дивеевский – 399 подтвержденных случаев
24. Княгининский – 1 подтвержденный случай
25. Ковернинский – 2 подтвержденных случая
26. Краснобаковский – 6 подтвержденных случаев
27. Краснооктябрьский – 84 подтвержденных случая
28. Кстовский – 148 подтвержденных случаев
29. Кулебакский – 288 подтвержденных случаев
30. Лукояновский – 36 подтвержденных случаев
31. Лысковский – 16 подтвержденных случаев
32. Навашинский – 72 подтвержденных случая
33. Павловский – 567 подтвержденных случаев
34. Первомайский – 8 подтвержденных случаев
35. Перевозский – 8 подтвержденных случаев
36. Пильнинский – 23 подтвержденных случая
37. Починковский – 163 подтвержденных случая
38. Семеновский – 80 подтвержденных случаев
39. Сергачский – 78 подтвержденных случаев
40. Сеченовский – 13 подтвержденных случаев
41. Сокольский – 6 подтвержденных случаев
42. Сосновский – 38 подтвержденных случаев
43. Спасский – 17 подтвержденных случаев
44. Тонкинский – 5 подтвержденных случаев
45. Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев
46. Уренский – 17 подтвержденных случаев
47. Чкаловский – 14 подтвержденных случаев
48. Шарангский – 9 подтвержденных случаев
49. Шатковский – 30 подтвержденных случаев
50. Шахунский – 47 подтвержденных случаев
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 3 128 подтвержденных случаев
ВСЕГО по области: 6 413 подтвержденных случая
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 551 подтвержденный случай
Канавинский – 549 подтвержденных случаев
Ленинский – 531 подтвержденный случай
Московский – 259 подтвержденных случаев
Нижегородский – 408 подтвержденных случаев
Приокский – 238 подтвержденных случаев
Советский – 281 подтвержденный случай
Сормовский – 311 подтвержденных случаев
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