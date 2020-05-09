Всего 6413 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области Общество

Всего 6413 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что по данным на 17 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

Наибольшее число заболевших – 3 128 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 567 жителей Павловского района, 399 жителей Дивеевского района, у 288 человек в Кулебакском, у 201 - в Богородском, у 163 - в Починковском, у 160 человек - в Дзержинске, у 148 – в Кстовском и у 145 – в Борском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 17 мая составляет 6 413 человек. 1388 человек в регионе уже выздоровели.

"Особое значение приобрело купирование очагов заболеваемости. В некоторых случаях в соответствии с рекомендациями санитарных врачей был введен карантин. Есть примеры, когда безответственное поведение людей привело к возникновению очагов и заражению десятков людей. Благодаря введению дополнительных ограничений удается менять ситуацию к лучшему, снижается количество новых случаев. Если динамика и дальше будет положительной, то к концу второй декады мая можно будет снимать некоторые ограничения", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.



Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 17.05.2020):



1. Ардатовский – 113 подтвержденных случаев

2. г.о.г Арзамас – 77 подтвержденных случаев

3. Арзамасский – 15 подтвержденных случаев

4. Балахнинский – 37 подтвержденных случаев

5. Богородский – 201 подтвержденный случай

6. Большеболдинский район – 16 подтвержденных случаев

7. Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

8. Борский – 145 подтвержденных случаев

9. Бутурлинский – 15 подтвержденных случаев

10. Вадский – 2 подтвержденных случая

11. Варнавинский район – 6 подтвержденных случаев

12. Вачский – 38 подтвержденных случаев

13. Ветлужский – 2 подтвержденных случая

14. Вознесенский – 5 подтвержденных случаев

15. Володарский – 36 подтвержденных случаев

16. Воротынский – 4 подтвержденных случая

17. Воскресенский – 7 подтвержденных случаев

18. Выксунский – 72 подтвержденных случая

19. Гагинский – 10 подтвержденных случаев

20. Городецкий – 67 подтвержденных случаев

21. Д.Константиновский – 32 подтвержденных случая

22. Дзержинск – 160 подтвержденных случаев

23. Дивеевский – 399 подтвержденных случаев

24. Княгининский – 1 подтвержденный случай

25. Ковернинский – 2 подтвержденных случая

26. Краснобаковский – 6 подтвержденных случаев

27. Краснооктябрьский – 84 подтвержденных случая

28. Кстовский – 148 подтвержденных случаев

29. Кулебакский – 288 подтвержденных случаев

30. Лукояновский – 36 подтвержденных случаев

31. Лысковский – 16 подтвержденных случаев

32. Навашинский – 72 подтвержденных случая

33. Павловский – 567 подтвержденных случаев

34. Первомайский – 8 подтвержденных случаев

35. Перевозский – 8 подтвержденных случаев

36. Пильнинский – 23 подтвержденных случая

37. Починковский – 163 подтвержденных случая

38. Семеновский – 80 подтвержденных случаев

39. Сергачский – 78 подтвержденных случаев

40. Сеченовский – 13 подтвержденных случаев

41. Сокольский – 6 подтвержденных случаев

42. Сосновский – 38 подтвержденных случаев

43. Спасский – 17 подтвержденных случаев

44. Тонкинский – 5 подтвержденных случаев

45. Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев

46. Уренский – 17 подтвержденных случаев

47. Чкаловский – 14 подтвержденных случаев

48. Шарангский – 9 подтвержденных случаев

49. Шатковский – 30 подтвержденных случаев

50. Шахунский – 47 подтвержденных случаев

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 3 128 подтвержденных случаев



ВСЕГО по области: 6 413 подтвержденных случая



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 551 подтвержденный случай

Канавинский – 549 подтвержденных случаев

Ленинский – 531 подтвержденный случай

Московский – 259 подтвержденных случаев

Нижегородский – 408 подтвержденных случаев

Приокский – 238 подтвержденных случаев

Советский – 281 подтвержденный случай

Сормовский – 311 подтвержденных случаев