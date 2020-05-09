"Горячая линия" по защите прав нижегородских медработников проходит 18-22 мая Общество

С 18 по 22 мая 2020 года прокуратура Нижнего Новгорода проводит "горячую линию" по вопросу защиты прав медицинских и других работников на получение стимулирующих выплат за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

"Горячая линия" работает по телефону: 8 (831) 421-23-57.

Время работы с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.

Ранее сообщалось, что Минздрав России даст разъяснения регионам по формированию допвыплат медикам.

По состоянию на 18 мая, в регионе всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 43 человека. Коронавирус зарегистрирован во всех 52 районах региона.