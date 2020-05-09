Последние новости рубрики Общество
18 мая 2020 12:26  [61] "Горячая линия" по защите прав нижегородских медработников проходит 18-22 мая
18 мая 2020 12:12  [73] График работы нижегородской канатной дороги изменился с 18 мая
18 мая 2020 11:52  [501] Всего 579 человек: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Павлове
18 мая 2020 11:38  [108] Виктор Растеряев: "Мы вдохновлялись традициями, которые сложились в советские годы"
18 мая 2020 11:28  [115] "Горячая линия" по летнему трудоустройству подростков организована в Нижнем Новгороде
18 мая 2020 11:25  [224] Всего 6692 человека: новые случаи заражения выявлены в Нижегородской области
18 мая 2020 11:14  [141] Нижегородские ИФНС продлили режим неприемных дней
18 мая 2020 11:12  [98] Более 87 тысяч бесед провели с нижегородцами во время режима самоизоляции
18 мая 2020 10:57  [162] НПАТ будет обслуживать маршрут Т-92
18 мая 2020 10:03  [264] Тридцать электричек возвращаются на маршруты по Нижегородской области
Общество

"Горячая линия" по защите прав нижегородских медработников проходит 18-22 мая

18 мая 2020 12:26  [61] Общество

С 18 по 22 мая 2020 года прокуратура Нижнего Новгорода проводит "горячую линию" по вопросу защиты прав медицинских и других работников на получение стимулирующих выплат за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

"Горячая линия" работает по телефону:         8 (831) 421-23-57.

Время работы с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.

Ранее сообщалось, что Минздрав России даст разъяснения регионам по формированию допвыплат медикам.

По состоянию на 18 мая, в регионе всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 43 человека. Коронавирус зарегистрирован во всех 52 районах региона.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph