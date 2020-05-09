Всего 7615 человек: еще 202 случая заболевания зарегистрировано в Нижегородской области Общество

По состоянию на 22 мая 2020 года, в Нижегородской области зарегистрировано еще 202 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Таким образом, официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны, 57 человек умерли (накануне было 53).

"В ежедневной сводке заболеваемости показатель по числу заболевших в нашем регионе в последние несколько дней снижается. При этом мы входим в пятерку лидеров по числу выздоровевших за сутки. Это обнадеживающая тенденция, однако не повод для того, чтобы ослабить дисциплину. Динамика заболеваемости сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности», - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, от коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 57. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Первый этап снятия ограничений начался в Нижегородской области накануне, 19 мая.

В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории, где действует карантин (с.Починки, Выкса, Павлово и р.п.Тумботино Павловского района, Кулебаки, р.п. Мухтолово Ардатовского района, а также Дивеево). Ранее в списке был р.п.Гремячево Кулебакского района, но там карантинный режим отменен 21 мая.