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Происшествия

Нижегородца сбило поездом

22 мая 2020 12:13  [73] Происшествия

Нижегородца сбило поездом. Об этом сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Это произошло днем 28 марта. Следствие установило, что машинист поезда №347 "Самара – Санкт-Петербург", проезжая 439 км железнодорожного пути станции Н.Новгород-Московский, отвлекся от управления локомотивом и не увидел человека.

Оказалось, что 54-летний работник железной дороги в этот момент осматривал подвижной состав.

Поскольку машинист не заметил мужчину, он не оповестил того о приближении поезда гудком и не применил экстренное торможение.

В результате работник РЖД получил тяжкий вред здоровью.

В отношении машиниста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В адрес руководства транспортной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

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