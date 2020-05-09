Гималайская медведица умерла в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Происшествия

Гималайская медведица умерла в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Директор зоопарка Владимир Герасичкин прокомментировал гибель животного, которое поступило в "Лимпопо" из зоопарка "Мишутка" 15 ноября 2019 года.

"Медведица прибыла к нам в ноябре. Специально для нее был построен новый просторный вольер с бассейном и утепленной берлогой, который по своим размерам в несколько раз превосходил размеры того, где она жила прежде. Первоначальный ветеринарный осмотр признал состояние здоровья медведицы как удовлетворительное, хотя наблюдались определенные нарушения двигательной функции из-за того, что она всю жизнь провела в небольшом замкнутом пространстве, что и привело к ослаблению работы сердца. Кроме того, у Даши практически не было зубов", - пояснил Владимир Герасичкин.

Он также добавил, что на новом месте медведица благополучно перенесла спячку, в марте вышла из берлоги, начала прогуливаться по вольеру. Сотрудники зоопарка обрадовались, что Даша благополучно перезимовала. Аппетит у нее был хороший, однако ветврачи сразу отметили, что медведица крайне плохо ориентируется в вольере, как будто потеряла зрение.

28 апреля у Даши случился эпилептический приступ. Медведице были проведены все необходимые медицинские процедуры, и ее состояние удалось стабилизировать. Однако утром, 29 апреля последовал еще один эпилептический приступ, пережить который медведица уже не смогла, даже несмотря на всю оказанную ей интенсивную медицинскую помощь.

"В течение двух дней за жизнь нашей гималайской медведицы боролись опытные ветеринарные врачи, включая кандидата ветеринарных наук Татьяну Кузьмичеву. Для спасения Даши мы делали все возможное, но сердце уже не справлялось" - добавил Владимир Герасичкин.

О гибели гималайской медведицы была извещена ветеринарная служба Нижнего Новгорода. Как подтвердило последующее вскрытие, сердечная мышца животного была истощена и забита тромбами, сообщили в "Лимпопо".

Напомним, что прежним местом жительства 23-летней гималайской медведицы был муниципальный зоопарк "Мишутка". Туда медведица прибыла из передвижного зоопарка, где проработала 10 лет.

Напомним, в июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник, волки переехали в Кострому.