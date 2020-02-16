Лисицы и птицы переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар" Общество

Четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар". Об этом сообщили в ООО "Парк Приокский" (парк "Швейцария").

Кроме того, в ближайшее время в национальный парк "Мещера" (Владимирская область), где уже поселился нижегородский зубр, отправится верблюд. Ранее, волки из нижегородского зоопарка переехали в Кострому. В октябре прошлого года одноглазая гималайская медведица (ей 22 года) переехала из "Мишутки" в "Лимпопо". В июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник.

В настоящее время в зоопарке "Мишутка" живут 72 питомца.

Как уточнили представители парка "Приокский", всех животных из "Мишутки" планируется передать новым владельцам до апреля.

Животные "Мишутки" находятся в хорошем состоянии, они обеспечиваются кормами в необходимом количестве в соответствии с рационами, утвержденными на основе рационов Московского зоопарка, которые максимально приближены к естественному питанию животных в природной среде обитания. За животными осуществляется надлежащий уход и наблюдение, а также ветеринарное обслуживание (заключен договор со станцией по борьбе с болезнями животных Приокского района).

В ноябре прошлого года в устав ООО "Парк Приокский" были приняты изменения, которые исключают деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков на этой территории. В связи с этим, "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки, заповедники России.

На встрече с представителями общественности по зоопарку "Мишутка" 19 февраля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал себя противником содержания животных в клетках и заявил, что в сложившуюся ситуацию вмешиваться не будет. Тем не менее он пообещал, что поручит главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову и прокуратуре еще раз разобраться в этой ситуации.