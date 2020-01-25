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Общество

Волки из нижегородского зоопарка "Мишутка" переедут в Кострому

28 января 2020 14:38  [27] Общество

Фото: с сайта парка "Швейцария"

Волки из нижегородского зоопарка "Мишутка" переедут в Кострому. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на руководство парка "Приокский", речь идет о красных волках, которых отправят в зоологический парк Костромы.

Кроме того, зубра из "Мишутки" перевезут в национальный парк "Мещера" Владимирской области. В конце декабря, в крестьянское фермерское хозяйство города Электросталь Московской области перевезли ослов на основании договора купли-продажи.

"Это хозяйство специализируется на разведении лошадей, ослов, мулов, лошаков", - пояснили в администрации.

В октябре прошлого года одноглазая гималайская медведица (ей 22 года) переехала из "Мишутки" в "Лимпопо". В июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник

Ранее сообщалось, что нижегородцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить зоопарк "Мишутка" в парке "Швейцария" (парк "Приокский"). Сотрудники учреждения записали соответствующее видеообращение, где попросили остановить ликвидацию зоопарка. В течение нескольких месяцев в городе регулярно проводятся пикеты в защиту животных. В зоопарке по-прежнему остаются звери, которых пока некуда пристроить. В случае ликвидации зоопарка, жить им будет негде. 

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