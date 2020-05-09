"Долгое ожидание автобуса Т-71 связано с действием режима повышенной готовности", - Елена Лекомцева Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Долгое ожидание автобуса Т-71 ("Улица Федосеенко – площадь Свободы") связано с действием режима повышенной готовности в Нижегородской области", - такое заявление сделала и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 26 мая 2020 года.

Депутат по избирательному округу №21 (Сормово) Павел Пашинин сообщил, что к нему постоянно обращаются жители района с одной и той же жалобой - "автобусы Т-71 приходится ждать по 30-40 минут". Он предположил, что дело в отсутствии у Нижегородпассажиравтотранса (НПАТ), который сейчас обслуживает маршрут, подвижного состава.

Елена Лекомцева опровергла это, заявив, что на маршруте в настоящее работает 30 низкопольных автобусов на газомоторном топливе.

"У "Нижегородпассажиравтотранса" – 30 автобусов, у Дмитрия и Валентина Каргиных, которые раньше работали на маршруте – около 40. Тогда почему у Каргиных интервал движения автобусов составлял 5-7 минут, а у НПАТ – 30-40 минут?", - спросил Павел Пашинин.

Замглавы города ответила, что график движения транспорта составлен на основании рекомендаций, обозначенных в Указе о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. НПАТ работает по "антикризисному" расписанию. В часы пик количество автобусов увеличено, в то время как в межпиковые часы время ожидания транспорта может достигать получаса. Однако, она добавила, что транспортное предприятие постепенно возвращается к работе в прежнем режиме.

И.о. генерального директора НПАТ Никита Злобин, в свою очередь выразил удивление таким положением дел. Он сообщил, что согласно данным диспетчерской службы, которая отслеживает движение автобусов, интервал на маршруте Т-71 составляет 5-10 минут. Максимальный в 18 минут был зафиксирован единожды из-за того, что один из автобусов сломался.

Депутаты попросили предоставить им эти данные в письменном виде, на основе которых они планируют направить письмо в министерство транспорта Нижегородской области с просьбой провести конкурс на этот маршрут как можно раньше. Павел Пашинин заявил, что в письме нужно также указать пожелание увеличить количество транспорта на маршруте до 40-50 единиц.

Напомним, региональный минтранс прекратил действие свидетельства на маршруте Т-71 вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92, с 23 апреля 2020 года. В течение более трех дней подряд на этих маршрутах не было ни одного автобуса. Поскольку ИП Каргин Д.В. и Каргин В.В. находятся в товариществе с ООО "Лидер-Транс" и ООО "Победа-НН" (эти перевозчики выиграли на торгах единый лот), автоматически было прекращено действие свидетельства и на право перевозок по маршруту Т-71.

28 апреля МП "Нижегородпассажиравтотранс" получил временное разрешение на обслуживание маршрута. В первый рейс из Сормова автобусы отправляются в 4:30, с площади Свободы – в 5:32, последний рейс из Сормова - в 22:15, с площади Свободы – в 22:35. Сейчас в этих автобусах установлены следующие тарифы: 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей за безналичный расчет, а также действуют "пересадочные" тарифы на 60 и 90 минут.

Отметим, что помимо дневных рейсов каждые 4 минуты у ИП Каргин было шесть ночных рейсов, которые пользовались большой популярностью. В автобусе действовала как общегородская система тарифов, так и введенные перевозчиком проездные билеты. Стоимость проезда наличным составляла 35 рублей.

Согласно информации в официальной группе ИП Каргин в соцсети ВКонтакте, в настоящее время перевозчик отстаивает свое право работы на маршруте через суд.