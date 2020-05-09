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Общество

Карантин снят в Тумботино Нижегородской области

28 мая 2020 10:17  [1344] Общество

Фото: с сайта pikabu.ru

Карантин снят в рабочем поселке Тумботино Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин подписал соответствующее постановление с 28 мая 2020 года.

Решение о снятии карантина в Тумботино было принято на основании предписания главного санитарного врача области.

Согласно предписанию в поселке на 27 мая зарегистрировано 35 случаев заражения, а за последние сутки новых случаев не выявлено. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очага.

"Тумботино – крупный населенный пункт, где производится очень важная в нынешних условиях продукция медицинского назначения. Своевременно принятые меры позволили остановить распространение заболевания и стабилизировать ситуацию. Конечно, Тумботино очень тесно связано с районным центром, но в Павлове ситуация остается достаточно напряженной, и снять там ограничительные меры пока не представляется возможным. Во всех решениях мы опираемся исключительно на рекомендации санитарных врачей", - отметил губернатор.

Отметим, что паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной с февраля этого года.

Напомним, 2 мая карантин был введен в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). С 25 апреля карантин действует в селе Дивеево. При этом карантин был отменен - 21 мая в поселке Гремячево, 26 мая в р.п. Мухтолово, 27 мая в с.Починки.

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