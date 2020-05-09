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Экономика

Нижний Новгород начал готовится к размещению облигаций-2020 на 4 млрд рублей

28 мая 2020 19:23  [152] Экономика

Администрация Нижнего Новгорода начала работу по подготовке к размещению в 2020 году облигационного займа на 4 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Администрация постановила создать комиссию по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций.

Департаменту финансов администрации Нижнего Новгорода, в свою очередь, необходимо до 1 июля 2020 года разработать и утвердить документацию по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов.

Также в этот срок нужно провести конкурс, выбрать андеррайтера и заключить с ним контракт.

Напомним, что решение о выпуске облигаций принято в связи с тем, что пределы муниципального внутреннего долга Нижнего Новгорода на 1 января 2021, 2022 и 2023 годов установлены в размере, превышающие 11,86 млрд рублей.

Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга Нижнего Новгорода.

Напомним также, что на 1 января 2020 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 11,9 млрд рублей. Доля кредитов от коммерческих банков в его структуре составила 6,3 млрд рублей.

За январь-март муниципальный долг снизился до 11,4 млрд рублей, а доля коммерческих кредитов сократилась до 4,5 млрд рублей.

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