Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 3% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 3% за месяц. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По состоянию на 1 марта 2020 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 11,4 млн рублей. На 1 февраля долг составлял 11,8 млн рублей.

Так кредиты кредитных организаций составили 4,5 млн рублей; бюджетные кредиты – 1,9 млн рублей, муниципальные ценные бумаги – 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует выпустить облигационный заем в размере 4 млрд рублей. Выпуск облигаций планируется в 2020 году.

Решение о выпуске облигаций принято в связи с тем, что пределы муниципального внутреннего долга Нижнего Новгорода на 1 января 2021, 2022 и 2023 годов установлены в размере, который превышает допустимый в 11,86 млрд рублей.

Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга города.