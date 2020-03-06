Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 3% за месяц. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
По состоянию на 1 марта 2020 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 11,4 млн рублей. На 1 февраля долг составлял 11,8 млн рублей.
Так кредиты кредитных организаций составили 4,5 млн рублей; бюджетные кредиты – 1,9 млн рублей, муниципальные ценные бумаги – 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планирует выпустить облигационный заем в размере 4 млрд рублей. Выпуск облигаций планируется в 2020 году.
Решение о выпуске облигаций принято в связи с тем, что пределы муниципального внутреннего долга Нижнего Новгорода на 1 января 2021, 2022 и 2023 годов установлены в размере, который превышает допустимый в 11,86 млрд рублей.
Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга города.
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