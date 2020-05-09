Последние новости рубрики Общество
30 мая 2020 20:29  [340] ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая
30 мая 2020 14:14  [365] "Ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на подготовку к юбилею Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин
30 мая 2020 13:55  [138] Международный день защиты детей в Нижегородской области пройдет в онлайн-режиме
30 мая 2020 12:51  [302] Информацию о благоустройстве парка "Швейцария" к 800-летию Нижнего Новгорода аккумулируют на едином сайте
30 мая 2020 12:38  [134] Нижегородцев приглашают поучаствовать в создании онлайн-мозаики ко Дню России
30 мая 2020 12:22  [123] "Горячую" телефонную линию" проведет служба занятости населения Нижегородской области
30 мая 2020 12:10  [836] Автозавод Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе (ПЕРЕЧЕНЬ)
30 мая 2020 11:35  [605] Статистика коронавируса в Нижегородской области: на 30 мая +289 случаев, 3,67 тыс. выздоровевших, 93 погибших
30 мая 2020 11:19  [156] Девять новых остановочных павильонов появятся на Южном обходе Дзержинска по нацпроекту "БКАД"
30 мая 2020 09:48  [216] Более 211,5 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус
Общество

ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая

30 мая 2020 20:29  [340] Общество
ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая

ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая

ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая. Об сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В частности, в течение суток 31 мая местами по региону и Нижнему Новгороду в частности ожидаются грозы, днем сильные дожди. Усиления северо-восточного ветра при грозе могут достигать до 17 м/с.

В спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности чрезвычайных ситуаций из-за этих неблагоприятных погодных явлений, но не выше муниципального уровня.
Так, согласно информации, возможны повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций. Кроме того объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ, а так же другие здания, в т.ч. не оборудованные молниезащитой (громоотводом) могут быть поражены разрядами молний.

Также повышается вероятность локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, могут быть затоплены пониженные участки местности, дороги, низководные мосты, сельхозугодия. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Помимо этого не исключено повышенное число автоаварий, затруднений в работе всех видов транспорта.

Напомним, что ливень 8 мая затопил весь исторический центр Нижнего Новгорода. Автомобили, стоящие на проезжей части, погрузились в воду почти до окон, на склонах ландшафта образовались водопады.

Наиболее сильными последствия ливня были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут". Там сошел грунт, и образовались оползни.

Также обильными осадками был спровоцирован сход грунта 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона между Коромысловой и Тайницкой башнями.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph