ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая Общество

ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая

ЧС из-за гроз и ливней прогнозируются в Нижегородской области 31 мая. Об сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В частности, в течение суток 31 мая местами по региону и Нижнему Новгороду в частности ожидаются грозы, днем сильные дожди. Усиления северо-восточного ветра при грозе могут достигать до 17 м/с.

В спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности чрезвычайных ситуаций из-за этих неблагоприятных погодных явлений, но не выше муниципального уровня.

Так, согласно информации, возможны повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций. Кроме того объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ, а так же другие здания, в т.ч. не оборудованные молниезащитой (громоотводом) могут быть поражены разрядами молний.

Также повышается вероятность локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, могут быть затоплены пониженные участки местности, дороги, низководные мосты, сельхозугодия. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Помимо этого не исключено повышенное число автоаварий, затруднений в работе всех видов транспорта.

Напомним, что ливень 8 мая затопил весь исторический центр Нижнего Новгорода. Автомобили, стоящие на проезжей части, погрузились в воду почти до окон, на склонах ландшафта образовались водопады.

Наиболее сильными последствия ливня были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут". Там сошел грунт, и образовались оползни.

Также обильными осадками был спровоцирован сход грунта 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона между Коромысловой и Тайницкой башнями.