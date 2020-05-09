Число летальных исходов от COVID-19 в Нижегородской области приближается к 100 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще пять нижегородцев умерли от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Таким образом, по данным на 31 мая в регионе зарегистрировано 98 летальных исходов от COVID-19.

Вчера – 30 мая, смерть от коронавируса была подтверждена у четырех нижегородцев.

По словам замгубернатора, у всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. При этом он считает, что необходимо разбираться в малейших подробностях летального исхода.

Напомним, что первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним также, что главный эпидемиолог минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико прогнозировал, что вакцина от коронавируса будет создана в России к концу 2020 или началу 2021 года.