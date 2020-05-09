Число летальных исходов от COVID-19 в Нижегородской области приближается к 100

Фото:
Еще пять нижегородцев умерли от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Таким образом, по данным на 31 мая в регионе зарегистрировано 98 летальных исходов от COVID-19.
Вчера – 30 мая, смерть от коронавируса была подтверждена у четырех нижегородцев.
По словам замгубернатора, у всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. При этом он считает, что необходимо разбираться в малейших подробностях летального исхода.
Напомним, что первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Напомним также, что главный эпидемиолог минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико прогнозировал, что вакцина от коронавируса будет создана в России к концу 2020 или началу 2021 года.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+