Первые испытания российской вакцины от COVID-19 на людях оказались успешными Общество

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первые неофициальные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях оказались успешными. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцину сотрудники центра проверили на себе. По словам Александра Гинцбурга, препарат себе ввели практически все разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. Опыт удался: "иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено".

Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Как пояснил академик, "аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом".

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявляла, что ограничения для россиян будут действовать до создания вакцины от коронавируса.

Напомним, что главный эпидемиолог минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико прогнозировал, что вакцина от коронавируса будет создана в России к концу 2020 или началу 2021 года.

Нижний Новгород вошел в перечень городов, где проводятся первые клинические исследования препарата для лечения коронавируса. Сейчас рандомизированное исследование препарата "Фавипиравир" проводится у пациентов, госпитализированных с коронавирусом в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске.

Напомним также, что по состоянию на 22 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 7615 человек. Излечились от коронавирусной инфекции 2076 нижегородцев, 57 человек умерли.