Нижний Новгород собрал наибольшее число заболевших коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирусная инфекция за прошедшие сутки подтверждена еще у 183 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. По данным на 1 июня в городе проживает 5 027 человек с подтвержденной инфекцией, тогда как 31 мая тут было зарегистрировано 4 892 инфицированных горожан.

Если говорить о районах города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 945 человек, что на 18 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (874 заболевших, рост за сутки на 19), Ленинский (800, +24 человека), Сормовский (603, рост на 24 человека), Нижегородский (582, +20 заразившихся), Советский (446, +7), Московский (434, на 7 заболевших больше) и Приокский (343, +16 человек) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (721 человек, за сутки на 10 заболевших больше), Дивеевский (411, ни одного заболевшего), Кулебакский (370 человек, +6 новых случаев), Богородский (317, плюс 9 заболевших), Борский (316 заболевших, рост на 7 случаев), Кстовский (295, на 27 заболевших больше) а также Дзержинск (263, рост 19 случаев), Семеновский (213, рост на 12 случаев) и Починковский (181, +1 новый случай) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано в 16 районах и городских округах Нижегородской области. Напомним, что коэффициент распространения заболевания начал снижаться в регионе с 18 мая.

В связи с этим глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса.

В настоящее время в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые введены Указом губернатора.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома. Кроме того, с 29 мая открылись спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов. В этот же день сняты ограничения на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде.

Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам. Также с 1 июня в нижегородских храмах возобновляются богослужения.