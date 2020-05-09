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Общество

Число летальных исходов от COVID-19 в Нижегородской области превысило 100

02 июня 2020 14:13  [91] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще семь нижегородцев умерли от новой коронавирусной инфекции. Такая информация содержится в статистике, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера была зафиксирована смерть еще шести жителей региона.
Таким образом, по данным на 2 июня в Нижегородской области зарегистрировано 11 летальных случаев от COVID-19.

Как ранее говорил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Между тем, бывают случаи, когда и безнадежно больные – выздоравливают. Например, нижегородским врачам удалось вылечить 83-летнюю женщину, которая 23 дня была подключена к аппарату ИВЛ и находилась в реанимации.

Женщина больше недели с начала заболевания провела дома и в больницу поступила в очень тяжелом состоянии, поскольку поражение легочных тканей приближалось к максимальному. Кроме того, у женщины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также ранее диагностирован сахарный диабет. Сейчас пациентка пошла на выздоровление и переведена из реанимации в обычную палату.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 2 июня, от инфекции излечился 4 061 нижегородец, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме.

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