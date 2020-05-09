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Политика

Рассмотрение иска экс-главы Канавинского района Михаила Шарова приостановлено

02 июня 2020 14:32  [107] Политика

Рассмотрение гражданского иска экс-главы Канавинского района приостановлено по ходатайству представителя истца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. Это дело находится в производстве Богородского городского суда.

Напомним, в конце марта Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе. С должности главы района он был уволен 25 февраля в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным: поскольку приговор в отношении него отсутствует, обвинение ему не предъявлено, следовательно, законные основания для увольнения отсутствуют.

Отметим, что Михаил Шаров остается под стражей до конца июня.

Таким образом, истец просит признать незаконным и отменить распоряжение администрации Нижнего Новгорода, восстановить его в должности главы администрации Канавинского района и взыскать с ответчика зарплату, рассчитанную на дату вынесения судебного акта в размере 8 113 рублей за один рабочий день, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. 

Определением суда производство по делу приостановлено по ходатайству представителя истца, осуществляющего адвокатскую деятельность в Москве и в других регионах России, в связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности, а также по причине обязательного двухнедельного нахождения в самоизоляции или обсерваторе каждого прибывающего из Москвы в Нижегородскую область.

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