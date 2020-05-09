Карантин в с.Дивеево продлен на неопределённое время Общество

Карантин в с.Дивеево продлен на неопределённое время Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Карантин в селе Дивеево продлен. Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона попросил паломников пока воздержаться от поездок к святыне. Карантин в селе действует с 25 апреля.

"Мы постоянно обсуждаем ситуацию в карантинных населенных пунктах с санитарными врачами. Сложилось общее мнение, что ограничения в селе на данный момент необходимо сохранить. Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность. Даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию. Поэтому мы просим паломников пока воздержаться от поездок в Дивеево. Присутствовать на богослужениях, если они будут открыты, в ближайшей перспективе смогут только жители села", - сказал губернатор.

При этом, с 1 июня богослужения возобновляются во всех других храмах Нижегородской области.

Губернатор напомнил, что сохраняются ограничения на въезд в регион. Все, кто приезжает не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию либо дома, либо в обсерваторе.

"Не стоит думать, что с наступлением лета угроза миновала. Такое обманчивое ощущение крайне опасно. Самоизоляция по-прежнему обязательна", - отметил Глеб Никитин.

Отметим, что карантин пока сохраняется в Выксе, Кулебаках и Павлове.

"В этих городах работают крупные промышленные предприятия, имеющие значение для всей страны. Где-то по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Любые решения будут приниматься исходя из рекомендаций санитарных врачей", - добавил Глеб Никитин.

С учетом благоприятной обстановки карантин был отменен 21 мая в п.Гремячево (Кулебакский район), 26 мая в р.п. Мухтолово (Ардатовский район), 27 мая в с.Починки (Починковский район), 28 мая в р.п.Тумботино (Павловский район).