Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 347 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек. Вчера в регионе COVID-19 был подтвержден у 10 503 нижегородцев.

По информации губернатора региона Глеба Никитина, по данным на 3 июня, 4 289 жителей региона, т.е. 39,5% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса.

Еще около 4 тысяч человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме, почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи – под наблюдением медиков.

Ранее Глеб Никитин называл причину роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".