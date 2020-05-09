Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных коронавирусом

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Еще 347 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек. Вчера в регионе COVID-19 был подтвержден у 10 503 нижегородцев.
По информации губернатора региона Глеба Никитина, по данным на 3 июня, 4 289 жителей региона, т.е. 39,5% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса.
Еще около 4 тысяч человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме, почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи – под наблюдением медиков.
Ранее Глеб Никитин называл причину роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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