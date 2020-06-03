Уголовное дело о взрывах на дзержинском заводе им. Свердлова возвращено прокурору Происшествия

Фото: с сайта завода

Уголовное дело о взрывах на дзержинском заводе им. Свердлова возвращено прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Такое постановление вынес Дзержинский городской суд, который установил, что в ходе расследования уголовного дела органы следствия допустили нарушения требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

В отношении специалиста по персоналу цеха ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба). Из материалов дела следует, что подозреваемая руководила транспортированием и переупаковыванием мин. Однако, в нарушение должностной инструкции, сотрудница завода не осуществила должный контроль и работники уронили мины на бетонный пол помещения, что привело к их срабатыванию.

Напомним, что 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги.